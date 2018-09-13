На 25 Книжном форуме во Львове глава УГКЦ представит свою книгу

Во время 25 Книжного форума во Львове глава УГКЦ блаженнейший Святослав (Шевчук) представит книгу «Диалог лечит раны». Презентация книги состоится 19 сентября в 14.00 ч в актовом зале ЛНУ им. Ивана Франка.

Об этом сообщает Credo.

Книга – это обстоятельное интервью главы УГКЦ польского Католического ынформационного агентства, которое приготовил ее редактор Кшиштоф Томасик. На украинский язык книгу перевело и издало издательство «Свичадо». В этом интервью архиепископ Святослав (Шевчук) рассказывает про свою дорогу жизни и служения, размышляет о прошлом и современное УГКЦ, раскрывает собственное видение Бога, Церкви и мира. В разговоре не обошли и острые углы и болезненные темы, в частности польско-украинские отношения, отношения Украинской Греко-Католической Церкви с Русской Православной Церковью.

Издание также содержит воспоминания блаженнейшего Святослава о Папе Иоанне Павле II и кардинале Любомире (Гузаре), а также рассказ о знакомстве и дружбе с нынешним Папой Франциском. Призвание христианина и призвание Церкви в современном мире, обида и прощение, патриотизм и ненависть – на этих и других актуальных темах строится откровенный разговор Главы УГКЦ и польского журналиста.

«Негативная историческая память выхватывает из прошлого только плохие моменты, преступления, к тому же не свои, а других. Зато положительная историческая память обращает внимание на хорошие события и говорит нам помнить свои грехи. Добывает на дневной свет то, что объединяет, а не то, что делит; то, что помогает возводить мосты, а не стены», – отмечает в книге блаженнейший Святослав.

«Диалог лечит раны» – книга, которая помогает возводить мосты, а не стены, и открывать более широкие горизонты.

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