Министру инфраструктуры Омеляну объявили о подозрении

Детективы НАБУ сообщили о подозрении министру инфраструктуры Владимиру Омеляну. Его подозревают в получении взятки и декларировании недостоверной информации.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

13 сентября под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры ему сообщили о подозрении по ч.3 ст.368-2 и ст.366-1 Уголовного кодекса.

Сам Владимир Омелян уже прокомментировал инцидент в Facebook. Подаем его сообщение полностью.

«Утро 13 сентября подарил новый опыт.

В 8:40 сотрудники НАБУ вручили мне подозрение за «незаконное обогащение» десять лет назад, «пользование или приобретения» машины для брата и недекларирование проживания в доме в течение двух недель 2016 года.

По сути дела: по странному стечению обстоятельств, его открыли сразу после моего визита под суд над Мартыненко.

На протяжении полутора лет проверили все: почту, мессенджеры, обыскали, опросили всех знакомых, родственников, друзей.

Искали сенсаций: дорогую недвижимость, значительные средства, оффшорные или любые компании, схемы, коррупцию.

Убедились, что невозможно найти то, чего нет.

Потрачена куча времени и средств налогоплательщиков с единственной целью – объявить подозрение первому министру.

Объявили!

Как спрашивали меня в Могилянке: Вы можете дать нам гарантии, что за проведенные реформы против нас не будут возбуждены уголовные дела? Я тогда честно ответил, что: нет, не могу, потому что мы живем в такое время, когда все приобретается через борьбу.

Мой вывод: если это – те самые «преступления», которые смогли мне инкриминировать за время моей работы министром, то мне не стыдно смотреть в глаза ни нашим гражданам, ни иностранным партнерам, ни руководству страны.

В то же время, хочу напомнить, что на УЗ ежегодно исчезает бесследно больше 15 млрд грн, как заходили Раянейр, подписывался контракт с GE, проводилось дноуглубление – не знает только ленивый. Но, на это времени нет, есть другие важные цели...

Поздравляю, выборы начались...

Кому интересны подробности, ждем на брифинге в министерстве в 17:30».

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