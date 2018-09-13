Министерство оккупированных территорий Украины получило новые данные экспертиз в отношении выбросов в Крыму

Министерство временно оккупированных территорий Украины получило новые данные экспертиз в отношении химического загрязнения воздуха после выбросов завода «Крымский титан» в оккупированном Армянске.

Об этом сообщил глава МинВОТ Вадим Черныш, передает Общественное.

«Мы проводим спутниковый мониторинг и сравнили ситуацию на заводе. Предыдущий мониторинг был в июле. И также брали заборы воды, почвы и воздуха. Вчера получили последние результаты. Есть превышение, но превышений, которые бы заставили нас проводить эвакуацию людей, не было. Мы связались с химиками – там применяется сульфатный метод производства титана», – отметил он.

Пробы брали вдоль всей административной границы.

«По каждому населенному пункту показаны все предельно допустимые результаты», – отметил он.

Черныш сообщил, что оккупационная власть настаивает, что кислотоотстойник местного химического гиганта, завода «Крымский титан», пересох, из-за чего и произошли выбросы. В то же время, по данным МинВОТ, выбросов с кислотонакопителя не было.

«Мы хотим опровержение или подтверждение этого от оккупационной власти», – добавил Черныш.

Полиция в Автономной Республике Крым и Севастополе рассматривает три версии загрязнения воздуха в аннексированном Крыму и на Херсонщине:

выброс излишков творожистого ангидрида и оксида серы из-за неправильной эксплуатации заводов «Крымский Титан», «Крымский содовый завод» и «Крымский бромовый завод»;

выброс излишков этих же веществ из-за повреждения резервуаров с отходами во время военных учений России;

выброс излишков этих же веществ Россией с целью создания информкомпании против Украины для дестабилизации обстановки на юге Херсонщины путем организации митингов недовольных экоситуацией местных жителей с обеих сторон админграницы с требованиями разблокировать дамбу на Северокрымском канале и возобновить подачу воды на ВОТ АР Крым для прекращения техногенной катастрофы в регионе.

Напомним, на севере оккупированного Крыма – в Армянске – произошел выброс неизвестного вещества в атмосферу. Из-за него образовался маслянистый налет на крышах домов и листьях деревьев.

Вероятной причиной этого называли испарения содержимого кислотонакопителя, который использует завод «Крымский титан».

Об этом активно отреагировали пользователи соцсетей.

Начали появляться сообщения, что из-за химических испарений в Армянске, на севере оккупированного Крыма, металлические предметы покрываются ржавчиной и даже упакованные таблетки зеленеют.

Впоследствии пресс-служба Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы Украины сообщила о том, что на Херсонщине пограничники зафиксировали факт химического загрязнения с территории оккупированного Крыма. Украинский омбудсмен передал информацию об экологической катастрофе в Армянске в ООН и ОБСЕ.

3 сентября токсичные химические вещества обнаружили в воздухе в Херсонской области.

Пограничникам, которые несут службу на админгранице с Крымом, выдали средства спецзащиты за химические выбросы.

Директор «Крымского титана», расположенного в аннексованом Россией Крыму, заявил, что работу завода полностью прекратят.

Справка IA ZIK.

Завод «Крымский титан» расположен в Армянске на севере аннексированного Крыма, он является одним из крупнейших в Восточной Европе производителей диоксида титана, который используется для изготовления лакокрасочной продукции, пластмасс, каучука, резины и тому подобное.

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