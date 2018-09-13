Мэй назвала российский телеканал Russia Today «инструментом пропаганды»

Глава британского правительства Тереза Мэй усомнилась в объективности информации российского телеканала Russia Today, который спонсирует российская власть.

Об этом 12 сентября она заявила во время выступления в парламенте, трансляцию которого вел телеканал C-SPAN, – сообщает Гордон.

Глава британского правительства усомнилась в объективности информации телеканала, который спонсирует российская власть. Мэй предупредила депутатов, что и их самих может быть использовано как пропагандистское средство, если они будут выступать в эфире RT.

BBC указывало, что RT активно освещает отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и события, что произошли после этого. В то же время телеканал транслирует российский взгляд на событие. 12 марта 2018 года регулятор телерадиовещания Великобритании Ofcom сообщил российскому пропагандистскому телеканалу Russia Today, что его лицензию могут отозвать.

В Ofcom заявили, что решение будет принято, как только премьер-министр страны Тереза Мэй окончательно определится с ответом, причастна ли Россия к отравлению Скрипаля на территории Великобритании.

В ответ, спикер МИД РФ Мария Захарова сказала, что в случае лишения RT лицензии ни одно британское средство массовой информации в России работать не будет.

18 апреля британский телекоммуникационный регулятор Ofcom начал семь расследований в отношении прокремлевского телеканала Russia Today. По словам представителя Ofcom, они зафиксировали значительный рост количества программ, которые вызывают сомнения относительно соблюдения требований регулятора.

Как сообщалось ранее, в Британии начали семь расследований в отношении RT.

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