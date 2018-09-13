Марьяна Беца стала послом в Эстонии

Президент Петр Порошенко назначил пресс-секретаря Министерства иностранных дел Марьяну Бецу послом Украины в Эстонии.

Соответствующий указ размещен на сайте Главы государства.

«Назначить Марьяну Бецу Александровну Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Эстонской Республике», – говорится в документе.

На дипломатической службе в МИД Беца работает с 2001 года. В 2001-2005 и 2009-2012 годах она работала на дипломатических должностях в Договорно-правовом департаменте МИД Украины.

Дважды Беца работала за границей: с 2005 до 2009 года – в посольстве Украины в Королевстве Нидерланды, а с 2012 до июня 2015 года – в Постоянном представительстве Украины при международных организациях в Вене (вопросы ОБСЕ).

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.