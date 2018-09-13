Лекарства для онкобольных людей уже передали регионам, – Минздрав

В Минздраве заявили, что лекарственные препараты, которые закуплены по государственной программе «Онкологические больные», передали в регионы.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

«В регионы едут препараты для лечения онкологических заболеваний, закупленные за государственные средства. В ближайшее время эти препараты будут доступны в больницах. В рамках программы «Онкологические больные» закуплено, в частности, «Этопозид» – 35 120 упаковок, «Оксалиплатин» – 11 472 упаковок, «Винкристин» – 14 549 упаковок, «Иринотекан» (20 мг/мл по 5 мл) – 13 320 упаковок, «Иринотекан» (20 мг/мл по 15 мл) – 7 521 упаковок, «Эпирубицин» – 7 258 упаковок, «Анастрозол» – 6 190 упаковок, «Филграстим» – 1 011 упаковок, «Кальция фолинат» (5 мл) – 5 090 упаковок, «Кальция фолинат» (10 мл) – 22 700 упаковок, «Экземестан» – 13 295 упаковок, «Доцетаксел» – 37 упаковок», – проинформировали в ведомстве.

В МИНЗДРАВЕ добавили, что уже в ближайшее время препараты будут доступны в больницах.

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