Лавров заявил, что Россия готова предпринять шаги для улучшения отношений с США

Москва готова делать все возможное, чтобы выйти из тупика в отношениях между Россией и Соединенными Штатами, и серьезно воспринимает желание президента Дональда Трампа организовать диалог, хотя антироссийские настроения в США являются препятствием.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью DPA, – сообщает «Европейская правда».

«Мы серьезно воспринимаем заявления Дональда Трампа о желании наладить нормальный диалог между нашими странами, готовы пройти свою часть пути для вывода двусторонних отношений из тупика. Однако судить о реальной заинтересованности партнеров в конструктивном сотрудничестве можно только по практическим шагам. А вот их как раз нет из-за действий Вашингтона», – сказал Лавров.

«Если от американского лидера и идут какие-то положительные импульсы, то они полностью нивелируются замаскированной русофобией в американской элите, которая рассматривает нашу страну как угрозу геополитическому доминированию США, выступает за «системное сдерживание» России с использованием односторонних санкций и других инструментов давления», – посетовал глава российского внешнеполитического ведомства.

Отметим, советник по национальной безопасности США Джон Болтон после переговоров Трампа с Путиным заявил, что контакты президентов США и России не дали понимание по поводу ситуации в Сирии.

Что касается российско-украинского конфликта, то у Лаврова заявляют, что США «играют на стороне» Киева, и призывают к компромиссу.

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