Лариса Ницой бьет тревогу из-за скандального учебника русского языка. МОН переводит стрелки

Минобразования Украины вернуло в школы пропагандистские учебники по русскому языку для 3 класса. В частности, речь идет о школе в поселке Коцюбинское Киевской области, о чем сообщили возмущенные родители.

Об этом сообщила писательница Лариса Ницой.

«Шок. Что. Это. Такое.

Гриневич вернула в школы учебник с двуглавым орлом и российским триколором.

Фото: facebook.com/larysa.nitsoi

Два года назад, со скандалом, нам удалось снять этот учебник. Помните, Nataliya Melnychuk, Maksym Potapchuk, Елена Розвадовская наш поход в Министерство образования. Вот и ссылка на ЗИК 2016 года, МОН изымает этот хлам.

Сегодня эти учебники снова в школах. Активистка Марина Зеленюк «накопала» на сайте Министерства образования рекомендацию использовать этот учебник снова на уроках русского языка в 1-3 классах в школах с украинским языком обучения.

Фото: facebook.com/larysa.nitsoi

Что?! Школы с украинским языком обучения в первых классах учат мокшанский язык?! Двуглавого орла и триколор? Наши маленькие украинские дети???!!!!

Фото: facebook.com/larysa.nitsoi

Открыла сайт МОНу и пережила реальный шок. Я же этот учебник два года назад изъяла! Затряслись руки. Если бы передо мной была в тот миг министр, я бы не знаю, что ей сделала. К...ва. Прибила бы.

Люди, кого вы привели к власти? У Порошенко самая большая фракция в парламенте. Он бы мог инициировать ее снятие...

... И только борды насмехаются вдоль дороги: «Язык спасает сердце...». Я думала, что сердце спасает валидол. Мне он сейчас точно нужен с кардиоскорой.

У них круговая порука», – написала Лариса Ницой в Фейсбуке.

Писательница сообщила, что готовит по этому поводу письма в СБУ и Генпрокуратуру. Также обратилась к нардепам.

А в комментарии IA ZIK Лариса Ницой сообщила: есть конкретные примеры, что этот учебник до сих пор используется в некоторых школах, в частности в поселке Коцюбинское Киевской области, о чем сообщили возмущенные родители.

«В Коцюбинском под Киевом этот учебник до сих пор в школе используется. Мама одного из учеников была очень возмущена, просила помощи – и вот я вмешалась. Там директор школы манипулирует. Никто же не вникает в тонкости педагогической кухни – если директор так говорит, то, видимо, так и есть. Родители, когда обращались к директору с тем, почему дети до сих пор учат русский, ведь можно изучать какой-то другой язык, а директор сказала: нет, нельзя, у нас так в уставе прописано, у нас русская речь обязательна. Я открываю устав гуманитарного лицея, там написано – язык обучения украинский. Если в школе язык обучения украинский, то это означает, что в этой школе преподавание языка меньшинства, в том числе и российского, не обязательно. Его можно выбрать, если родители хотят, но если не хотят – никто не имеет права их заставить», – сообщила Лариса Ницой.

С ее слов, в Коцюбинском директор школы навязывает преподавание русского языка, использует незнание родителей.

Как сообщила Л.Ницой, практикуется и такое, что русский язык в школах преподают как второй иностранный, хотя на сайте Минобразования нет учебных планов по русскому языку как иностранному, а лишь как языку нацменьшинств.

«Русский не принадлежит к числу иностранных языков, это язык меньшинства. Родители этого не знают, а это немного другой смысловой ряд – одно дело, когда ты изучаешь иностранный язык, а другое дело, когда ты изучаешь язык меньшинства», – пояснила Л.Ницой.

Заявление Ларисы Ницой относительно учебников прокомментировали в Минобразования. Как сообщил вчера, 12 сентября, заместитель министра образования, науки Павел Хобзей в комментарии OBOZREVATEL, Минобразования Украины еще в 2014 году обратилось к издательству «Генезис» с требованием перепечатать скандальную страницу с российским гербом.

По словам Хобзея, опубликованный в сети экземпляр учебника по русскому языку для младших классов – устаревший.

«Соответствующая страница отпечатана, а также доставлена местным органам самоуправления для распространения в учреждениях. Там эту страницу должны были переклеить. Министерство образования полностью выполнило свои обязательства, но школы находятся в сфере управления местных органов самоуправления – одни сразу выполнили требование, другие не могут выполнить ее до сих пор», – пояснил Хобзей.

При этом в МОН не имеют никаких полномочий для применения санкций к органам местного самоуправления за распространение такой литературы.

«Подотчетный Министерству институт, ответственный за вопросы печати и экспертизы учебников, несколько лет подряд неоднократно обращался в местные органы самоуправления с просьбой переклеить страницу, но, к сожалению, до сих пор есть регионы, где детям выдают учебник без изменений», – отметил заместитель министра.

В пресс-службе МОН также заявили, что учебник без перепечатанной страницы не имеет специального грифа, поэтому не может быть использован в школах.

Как сообщалось, после скандала в 2016 году Минобразования заявило, что скандальное учебное пособие по русскому языку для третьеклассников, в котором говорится о «величии России», будет изъят из пользования в школах.

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