Кишечные бактерии вырабатывают электроэнергию и могут стать «живым аккумулятором», – ученые

Ученые из Калифорнийского университета, Беркли, США, обнаружили, что бактерии листерии, заражающие пищу и вызывающие листериоз, начинают в определенных условиях окружающей среды (таких как нехватка кислорода) производить энергию.

Если их поместить в колбу с электродами, то они вырабатывают ток, и ученые рассматривают способы, как использовать его для выработки электроэнергии на установках очистки отходов, – информирует издание Independent.

Ранее считалось, что единственные «електрогенные» виды бактерий жили в суровой среде, богатой минеральными веществами.

Команда Беркли нашла многочисленные примеры бактерий Клостридиум, вызывающих гангрену, и инфекционных штаммов, способных вызвать искру.

Они также обнаружили эти свойства в полезных бактериях, таких как лактобациллы, содержащиеся в пробиотических напитках и использующиеся в производстве йогурта и сыра.

Бактерии вырабатывают электроэнергию – как часть обмена веществ. Человеческие клетки используют кислород, которым мы дышим, чтобы вызвать перемещение электронов.

Однако это не работает для одноклеточных бактериях, живущих в условиях низкого содержания кислорода.

Они должны использовать различные химические элементы для того, чтобы заставить электроны двигаться. В случае электродных бактерий, обнаруженных в кислотных озерах или шахтах, они используют для дыхания такие минералы как железо или марганец, как люди – кислород.

Поскольку эти минералы находятся за пределами клетки, электроны должны преодолеть определенное расстояние, чтобы достичь их – внутренний ток приводит электроны в действие, как вдоль медного провода.

Когда бактерии кишечника лишены кислорода, они, как правило, имеют доступ к одному очень эффективному электронному акцептору, который называется флавин. Эта молекула состоит из витамина В12, что является ключевым для функционирования всех наших клеток, и, как правило, содержится в большом количестве в организме.

Исследователи обнаружили, что бактерии кишечника вырабатывают столько же электроэнергии, как и те, что используют минеральный обмен.

Перевод с английского Оксаны Вергелес, для ИА ZIK

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