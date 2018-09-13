Кошель: Появление Балоги положительно повлияет на рейтинги Гриценко

Очень важно получить такого менеджера как Виктор Балога в качестве руководителя избирательного штаба. Ведь речь идет не только о руководстве штабом, но и ведение переговоров с другими кандидатами, партиями и общественными организациями. Поэтому шансы Анатолия Гриценко на выборах растут.

Такое мнение в эфире информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK высказал председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

Он убежден, что если подтвердится информация о том, что Виктор Балога возглавил избирательный штаб Анатолия Гриценко, то действительно есть основания для роста рейтингов «первого непроходного».

«Я хочу напомнить, что первые в истории досрочные парламентские выборы и потеря власти Виктором Януковичем была следствием работы Виктора Балоги в качестве главы Администрации Президента. Это очень сильный шаг. Очевидно, велись переговоры и с «Партией регионов», и с основными олигархическими группами – это сложнейшая работа», – подчеркнул эксперт.

Поэтому он убежден, что много чего стоит получить такого менеджера в качестве руководителя избирательного штаба.

«Это ведение переговоров с потенциальными кандидатами, которые могут поддержать, с партиями и общественными организациями. То есть шансы Гриценко, конечно же, растут. Сегодня партийная машина не работает или отсутствует во многих регионах, ярких личностей в окружении нет. И естественно, что выборы – это и соревнование машин», – подчеркнул Алексей Кошель.

Кроме этого он высказал свое мнение относительно того, может ли повториться история предыдущих лет, когда Анатолий Гриценко был реальным кандидатом в президенты, но в итоге его результат не дотягивал до того, чтобы претендовать на победу.

«Не стоит забывать, что есть конкретные примеры, когда в этом была личная вина самого Гриценко. Например, его заявление о том, что он откажется от политической рекламы в то время, когда все остальные партии ее вели, логично сыграла в существенный минус», – отметил глава Комитета избирателей Украины.

По его словам, вполне понятно, что такие эксперименты не может себе позволить даже кандидат в депутаты районного совета, не говоря уже про общенациональный уровень.

«То есть поражения Гриценко имели четкие объяснения. В этой избирательной кампании, как и в предыдущих, мы не увидим чего-то принципиально нового. Мы увидим соревнование лозунгов – это определенная традиция. То есть будут доминировать лозунги, а серьезная дискуссия или более важные темы будут служить лишь фоном для избирательной кампании», – заключает специалист.

Читайте также: Вакарчук назвал имя нового президента Украины, – Bloomberg

Как сообщалось, Мустафа Найем в эфире Zik рассказал, что единственным вариантом кому-то присоединиться к избирательной гонке между Петром Порошенко и Юлией Тимошенко было бы объединение Анатолия Гриценко с Андреем Садовым.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.