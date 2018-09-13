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четверг, 13 сентября, 2018, 13:41 Политика
Климкин призвал ЕС наказать ответственных за арест украинских политзаключенных

Глава Министерства иностранных дел Павел Климкин призвал страны Европейского Союза ввести санкции против ответственных за незаконное заключение украинцев в России и временно оккупированном Крыму.

Об этом министр написал в своем Twitter, поблагодарив за недавнее продление индивидуальных санкций ЕС, – сообщает «Европейская правда».

«Благодарен Совету ЕС за продление связанных с Россией санкций против 155 человек и 14 компаний до марта 2019 года. 70 политзаключенных – еще одно следствие российской агрессии. Призываю европейских друзей ввести ограничительные меры в отношении лиц, ответственных за их незаконное лишение свободы», – написал министр.

13 сентября ЕС продлил действие персональных санкций против россиян и сепаратистов в анексованном Крыму и на оккупированных территориях Донбасса. Санкции продлены до 15 марта 2019 года.
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2018-09-13 16:19 :24