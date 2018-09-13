Кличко рассказал о своих президентских амбициях

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что сначала хочет реализовать все запланированные проекты в столице и затем предположил, что сможет баллотироваться в президенты Украины.

Об этом он рассказал Украинской правде.

«Я взял обязательства (по Киеву – Ред.) ... и будет нечестно скакать с одной должности на другую. Я должен довести до такого уровня, чтобы мы гордились Киевом, а потом, когда я смогу все это реализовать, я не исключаю того, что я выйду и скажу – как в Киеве, я готов сделать в каждом городе и селе, такие же стандарты жизни», – заявил Кличко.

На уточняющий вопрос журналиста УП, это означает, что Кличко не будет баллотироваться на выборах 2019 года, мэр столицы ответил:

«Я взял обязательства перед киевлянами реализовать и на полпути бросать все и скакать на другие должности ... Я должен реализовать те ожидания, которые есть у киевлян», – пояснил мэр.

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