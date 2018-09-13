Каждый десятый стоматолог в Чехии – родом из Украины, – СМИ

Чешская врачебная палата решила опубликовать данные о том, в каких чешских медицинских учреждениях трудоустроены врачи из Украины, которые не сдали экзамен с чешского языка, а также не сдали тест по специализации.

Об этом сообщает «Чешское Радио».

Как подчеркивает издание, речь идет о врачах, которые переехали в страну в рамках программы «Проект Украина», которая стартовала в 2016 году.

Министерство здравоохранения Чехии, однако, заявило, что по его мнению вышеуказанная категория врачей не представляет угрозы для системы здравоохранения страны. По сообщению министра Адама Войтеха, украинские врачи работают под присмотром чешских коллег. Все необходимые экзамены они обязаны сдать в течение года.

Украинцы работают в чешской системе здравоохранения, в частности, в отделениях внутренней терапии.

По подсчетам Чешской стоматологической палаты, каждый десятый стоматолог в Чехии – родом с Украины.

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