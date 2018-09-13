«Каратели» попали на фронт: первая презентация книги состоялась в Марьинке

Книгу львовского журналиста, участника АТО Влада Якушева «Каратели» 13 сентября презентовали в городе Марьинка Донецкой области.

В книге описываются события 2015-2016 годов, которые происходили на участках фронта, которую защищала 14-я ОМБР. В этой бригаде автор в 2015-2016 гг. служил на должности руководителя пресс-службы.

Этого года книга Влада Якушева была издана издательством «ДІПА» (г. Киев) и будет представлена на Львовском книжном форуме.

Но первую презентацию автор хотел провести именно в зоне ООС, где происходили события, описанные в романе. Сам автор подчеркивает, что книга не столько о войне, сколько о людях на войне. Как они, оставив мирные профессии, осваивают искусство войны, как изменяются при этом их мировосприятие, как меняются судьбы.

«Мы три месяца защищали Мариуполь и потом девять месяцев держали оборону в Марьинке и перед Красногоровкой. За это время оба города стали для нас родными», – говорит Влад Якушев.

Благодаря акции «Помоги «Карателям» попасть на фронт» автору удалось, по льготным ценам выкупил у издательства 140 книг. Часть из них уже отправлена в воинские подразделения на передовую, 52 книги, которые остались, автор лично привез в Марьинку, чтобы бесплатно вручить военнослужащим, которые защищают город, передать в школу и городскую библиотеку.

Отметим также, что первые главы из книги «Каратели» ранее уже были опубликованы в блоге Влада Якушева на сайте ИА ZIK.

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