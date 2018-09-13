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четверг, 13 сентября, 2018, 12:15 Спорт
ФИФА собирается ограничить количество футболистов, которые отдаются в аренду

Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) рассматривает возможность ввода ограничений по количеству игроков, которые отдаются в аренду.

По замыслу ФИФА, клубы смогут отправлять в аренду максимум 8 футболистов, а в один клуб – не более четырех, сообщает tribuna.com.

Исключение может быть сделано лишь для талантливых воспитанников клуба в возрасте до 21 года, для продолжения приобретения необходимого опыта.

Заметим, что сейчас 40 игроков английского футбольного клуба «Челси» и 26 игроков итальянского «Ювентуса» находятся в аренде.
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2018-09-13 13:28 :03