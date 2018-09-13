ФФУ приобретет три комплекта видеоповторов VAR и протестирует их

Президент Федерации Футбола Украины Андрей Павелко прокомментировал внедрение системы видеопомощи арбитрам (VAR) в Украине.

Андрей Павелко в комментарии, в частности, отметил, что система VAR очень дорога, поэтому ФФУ планирует закупить для начала два или три комплекта, как это сделали в Польше, и протестировать их, сообщает ua.tribuna.com.

«Будем привлекать спонсоров, партнеров. Обязательно будем находить финансирование. Там не такие большие деньги, как на всю систему. Если нужно VAR на каждом стадионе, то это стоит два три млн. Конечно же, ни у кого таких денег нет. Но у нас нет четкости и в вопросе стадионов: мы не можем сказать, что лишь те или другие могут принимать матчи Премьер-лиги. Клубы меняются, одни заходят, другие выходят. Поэтому, нам нужен план Б.

Соответственно, мы обратились к такому варианту, который используется в Польше. Первые такие микроавтобусы мы закупим сами. Для начала надо два или три, мы их протестируем. А дальше уже Премьер-лига примет решение, следует ли увеличивать их количество, привлекать дополнительные инвестиции, нагружать телекомпании или нет. Это уже будет происходить переговорный процесс Премьер-лиги. А первый шаг должны сделать мы, чтобы комитет арбитров и Премьер-лига пользовались передовыми технологиями VAR», – сказал Павелко.

Напомним, ранее президент УПЛ Томас Гримм выразил надежду, что ФФУ сможет найти решение, чтобы внедрить систему видеоповторов в Украине до конца нынешнего сезона.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.