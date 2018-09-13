Европейский суд отказал «Газпрому» в отмене санкций

Европейский суд общей юрисдикции отказал российскому «Газпрому» и еще нескольким банкам и компаниям в отмене санкций.

Соответствующее решение опубликовано на сайте суда, пишет РБК-Украина.

В частности, суд считает, что принятие ограничительных мер против российских компаний было необходимо «для защиты основных интересов безопасности Евросоюза и сохранения мира и международной безопасности».

Как сообщил брюссельский корреспондент «Радио Свобода», речь идет об обжаловании санкций не только против «Газпрома», а также против «Сбербанка», «ВТБ Банка» и «Роснефти» и других.

В решении суда напомнили, что санкции были введены 31 июля 2014 года против российских банков и компаний, специализирующихся в нефтегазовом секторе, «в ответ на действия России, направленные на дестабилизацию ситуации в Украине».

Эти меры устанавливают ограничения на определенные финансовые операции и на экспорт некоторых важных товаров и технологий, ограничивают доступ некоторых российских субъектов на рынок капитала и запрещают предоставление необходимых услуг для осуществления определенных операций с нефтью.

13 сентября Европейский союз еще на полгода продлил персональные санкции против Российской Федерации за агрессию против Украины.

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