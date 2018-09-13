Экспертиза подтвердила – девочка Марго из лагеря «Славутич» умер в результате отравления

Восьмилетняя девочка Марго, которую госпитализировали 2 июля из лагеря «Славутич», умерла в результате отравления.

Об этом сообщил председатель Киевской областной госадминистрации Александр Горган, – передает Общественное.

«Выводы судмедэкспертов приобщены к материалам дела, а следовательно, разглашению не подлежат. Единственное, что я могу сказать, что вскрытие подтвердило: смерть девочки связана с отравлением в лагере «Славутич», – рассказал председатель ОГА.

Восьмилетняя девочка, которая находилась в коме с 2 июля после отравления в лагере «Славутич» на Киевщине, умерла 12 сентября, не приходя в сознание.

Лагерь «Славутич», где произошло отравление, работает и сейчас.

В уголовном производстве по факту отравления продолжаются следственные действия.

Напомним, вчера, 12 августа, сообщили, что 8-летняя девочка Марго, которую в тяжелом состоянии госпитализировали из детского лагеря «Славутич» на Киевщине и которая с июля находилась в коме, скончалась в больнице «Охматдет».

Девочку с признаками расстройства пищеварения, общей слабостью, рвотой в больницу вечером 2 июля привезла мама.

«Потом у ребенка резко ухудшилось состояние уже во время осмотра врачами, она потеряла сознание, а где-то около 20:40 у нее начались судороги. Ее перевели в реанимационное отделение, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Вызвали реанимационную бригаду, которая приехала в 5 утра 3 июля. На этот момент девочка имела сердечную и легочную недостаточность и находилась в коме второй степени», – отметил председатель КОГА.

В начале июля в детском спортивном лагере на Киевщине зафиксировали случай массового отравления детей, одна девочка впала в кому.

Лагерь впоследствии закрыли.

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