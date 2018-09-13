Эксперт назвал причину, по которой украинский уголь нельзя продавать по принципу «Роттердам+»

Формирование цены на уголь по принципу «Роттердам+» не включает в себя вопросы доставки и качества угля. Как правило, выбросы серы украинского угля составляют 2-3%, на европейском рынке принято, чтобы было до 1%. Это должно повлиять на стоимость угля примерно на 5-10%.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявил президент Ассоциации «Энергоэффективные города Украины» Святослав Павлюк.

Как сообщалось, глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Оксана Кривенко заявила, что формульное ценообразование на энергетический уголь по принципу «Роттердам+» ограничивает рыночную силу энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова.

«Формирование цены на уголь в качестве товара из Роттердама – с ним можно соглашаться, мы приняли такую цену. Но вопрос доставки и качества угля напрямую влияет на теплотворность, экологические выбросы сернистого газа и нашу экологию. Как правило, выбросы серы украинского угля значительно выше. У нас – 2-3%, на европейском рынке принято до 1%. Это влияет на стоимость угля примерно на 5-10%», – подчеркивает господин Павлюк.

Также он добавил, что Украина платит за доставку, которая физически не осуществляется.

«Мы переплачиваем за качество угля и теплотворность, которые имеем худшего качества. Плюс платим за доставку, которой нет. Я могу согласиться с тем, что стоимость угля так же, как стоимость нефти, надо формировать согласно цен на мировой бирже. Но доставка, которой не заказывалось и физически не происходило, нет смысла включать», – утверждает Президент Ассоциации «Энергоэффективные города Украины».

Также по словам эксперта проекта «Цена государства» Николая Малухи, Европейская ассоциация добытчиков угля поддержала формулу «Роттердам+», потому что заинтересована, чтобы их отрасль развивалась.

«Членом ассоциации является компания «ДТЭК», которая финансирует и платит взносы. Поэтому не удивительно, что формула, которая работает на пользу «ДТЭК», является хорошей», – отмечает эксперт.

Дополняя, господин Малуха замечает, что компания «ДТЭК» продает электроэнергию на внутреннем рынке дороже, чем в Европу.

«Для населения цена является самой низкой, но для других потребителей они высокие. И мы не прямым путем это платим: - за проезд, покупку, оплату коммунальных услуг, воду, в кафе, ресторанах и так далее. Что мешает разрешить импорт электроэнергии? Это единственный товар, который запрещено импортировать. Экспорт электроэнергии в Европу, которую осуществляет так же компания «ДТЭК», почему-то дешевле, чем она продает электроэнергию на внутреннем рынке», – комментирует Николай Малуха.

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