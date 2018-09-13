Е-декларирование антикоррупционных активистов могут признать неконституционным, – Денисова

Е-декларирование антикоррупционных активистов могут признать неконституционным.

Об этом Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила на своей странице в Facebook.

Она отметила, что вчера вечером получила постановление Конституционного Суда Украины об открытии производства по ее представлению. Денисова считает, что оспариваемые нормы Закона Украины «О предотвращении коррупции», за которые Верховная Рада проголосовала еще в марте прошлого года, не соответствуют Основному Закону.

«Они устанавливают дополнительные ограничения дискриминационного характера, нарушающие право людей на личную и семейную жизнь, принцип равенства граждан и много других основополагающих принципов. К тому же, дополнительная нагрузка на гражданское общество в Украине противоречит европейским ценностям, к внедрению которых мы так стремимся», – заявила Денисова.

«Ожидаю, что полное и всестороннее рассмотрение данного дела Судом обеспечит эффективную защиту конституционных прав и свобод граждан», – добавила она.

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