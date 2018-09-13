«Дударик» выступит на Фестивале Людомира Ружицкого во Львове

Филармония Нижней Силезии приглашает львовян и гостей города на II Фестиваль Людомира Ружицкого, который состоится во Львове 13 – 15 сентября.

Известный польский композитор ХХ века, участник «Молодой Польши» – группировки новой генерации художников, поклонников современного искусства, дирижер, пианист и педагог Людомир Ружицкий (1883 – 1955) прожил во Львове лишь четыре года – с 1907 до 1911 года. Однако за этот короткий промежуток времени он успел оставить яркий след в музыкальной культуре города. Его многогранной деятельности и творчества и будет посвящен трехдневный фестиваль с участием польских и украинских музыкантов.

В 2017 г. прошло 110 лет с момента приезда Л. Ружицкого во Львов, а в этом году отмечается 135-я годовщина со дня его рождения. Целью фестиваля является продвижение творчества известного польского композитора, дирижера, пианиста и педагога в Украине и это лучший способ, чтобы почтить память о Л. Ружицком и позволить, чтобы его музыка жила и дарила радость и наслаждение слушателям.

13 сентября – Оперный концерт во Львовском национальном академическом театре оперы и балета имени Соломии Крушельницкой (нач. в 19:00 час.). В программе – арии, ансамбли и хоры из опер Станислава Монюшко, Кароля Шимановского, Феликса Нововейского и Людомира Ружицкого.

15 сентября – Симфонический концерт во Львовском национальном академическом театре оперы и балета имени Соломии Крушельницкой (нач. в 19:00 час.). В программе – «Концертная увертюра» Кароля Шимановского, «И Фортепианный концерт» Людомира Ружицкого и «Симфония № 9» Людвига ван Бетховена.

II Фестиваль Людомира Ружицкого в Львове проходит при поддержке Программы Министра культуры и национального наследия «Популяризации польской культуры за рубежом».

Исполнители: оперные солисты из Польши (Томаш Яньчак – тенор; Єльжбета-Качмажик-Янчак – меццо-сопрано; Карина Скшешевська – сопрано; Камиль Пенькала – баритон), Львовская государственная академическая мужская хоровая капелла «ДУДАРИК» и Симфонический оркестр Нижнесилезской филармонии в Эленой Гуре.

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