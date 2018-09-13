Чорновил связал атаку на Омеляна с делами Мартыненко и бизнесом Курченко

В противостоянии между директором НАБУ Ситником и Мартыненко, Омелян мог стать заложником. К тому же в течение последних дней министр инфраструктуры подчеркивал запрет железнодорожных перевозок с Россией, что напрямую бьет по потокам бизнесмена-беглеца Курченко.

Об этом заявил политолог Тарас Чорновил в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK.

«По моему мнению, дело НАБУ против министра инфраструктуры Омеляна является абсолютно безнадежным. Я не являюсь сторонником Омеляна и не раз критиковал его как министра, но сейчас обвинения против него кажутся очень сомнительными и натянутыми.

Впрочем я не согласен с политизацией этого дела именно в партийно-избирательном смысле. Мол, что это «Народный фронт» стал неуступчивым в определенных вопросах, и таким образом, через Омеляна, власть пытается на него давить», – отметил Тарас Чорновил.

Зато, подчеркивает политолог, очень сложное дело по Мартыненко, которого часто связывают с Лмеляном.

«Мартыненко перед грядущими выборами нужно не просто оправдание, а реванш, поэтому он будет мстить. По моему мнению, здесь есть фактор прессинга в противостоянии между директором НАБУ Ситником и Мартыненко, где Омелян в этой игре стал как бы заложником», – пояснил Чорновил.

К тому же, добавляет он, НАБУ несколько раз сыграло в игру, которая была очень выгодна Сергею Курченко. Тогда как в течение последних дней Омелян отмечал запрету железнодорожных перевозок с Россией, что напрямую бьет по потокам бизнесмена-беглеца.

«Речь идет, прежде всего, о перевозке угля из оккупированного Донбасса, который крадется из Украины, а потом завозится как российский, и это является стопроцентным бизнесом Курченко. Предполагаю, что Омелян взялся перекрыть эти схемы, и таким образом НАБУ может мстить министру инфраструктуры», – считает Тарас Чорновил.

Как сообщалось, детективы НАБУ сообщили о подозрении министру инфраструктуры Владимиру Омеляну. Его подозревают в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.

14 сентября Соломенский районный суд Киева будет избирать меру пресечения министру инфраструктуры. Специализированная антикоррупционная прокуратура будет просить суд назначить залог в 5 миллионов гривен.

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