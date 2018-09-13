Бой в Донецке: боевики окружили «батальон Прилепина» – арестован «комбат»

Сегодня, 13 сентября, в оккупированном Донецке в отеле «Прага» происходит разоружение «батальона», где был «замкомбата» российский писатель Захар Прилепин, соратник убитого главаря «ДНР» Александра Захарченко.

Об этом на своей странице в соцсетях сообщают российские наемники, – пишет 62.

«В Донецке проходит разоружение «прилепинского батальона» на территории отеля «Прага». Было слышно взрыв, и беспорядочная стрельба (кто в кого стрелял неясно). База оцеплена, никого из бойцов не выпускают, командир батальона Сергей Фомченков («Фомич») задержан».

Также эту информацию подтвердил в своем Твиттере российский политик и писатель Эдуард Лимонов.

«В Донецке арестовали комбата Фомченкова. Сообщили что будут держать пока он не отдаст приказ батальону разоружиться. Только что он отдал приказ батальону разоружиться. Думаем это следствие передела власти после убийства Захарченко».

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