Без бюрократии и очередей: В ЛГС представили наработки «Портала жителя Львова»

Сегодня во Львовском городском совете представили наработки в рамках создания «Портала жителя Львова», который заработает уже с начала следующего года. Благодаря этому сервису можно решать административные, коммунальные, медицинские и образовательные вопросы онлайн.

Об этом сообщает корреспондент ИА ZIK.

Сегодня, 13 сентября, Львовский городской совет представил реализованные в городе Львове «умные» решения, в частности, наработки по созданию «Портала жителя Львова» – электронного кабинета горожанина для персонального взаимодействия с органами власти в решении административных вопросов.

Отмечается, что портал объединит множество услуг и сервисов, которые позволят удобно и быстро решать административные, коммунальные и другие вопросы горожанина в электронном режиме. Среди услуг, например: регистрация места жительства, регистрация физического лица предпринимателя, приватизация, присвоение почтовых адресов, выдача справок, предоставление разрешений, регистрация деклараций и тому подобное. Электронный кабинет также будет предусматривать возможность онлайн-обращений к чиновникам и дальнейшее отслеживание статуса электронных предложений и жалоб. Кроме этого, значительно упростят регистрацию личного кабинета, в том числе через социальные сети, а также навигации на сайте.

Также важным является то, что перед началом работы над «Порталом жителя Львова» провели опрос среди жителей города, целью которого было понять опыт взаимодействия львовян с городским советом и местными органами, а также определить наиболее востребованные среди жителей функции для развития будущего портала.

По результатам опроса, больше всего львовяне хотят получать административные, медицинские и образовательные услуги онлайн. Среди обязательных элементов онлайн-портала респонденты отметили, в первую очередь, возможность удобной оплаты онлайн.

«Наконец-то можно будет упростить разные бюрократические процедуры, на которые горожанам приходилось затрачивать много времени, сил и даже эмоций. Благодаря «Порталу жителя Львова» можно будет решать разные вопросы, а также оплачивать услуги в один клик. Надеюсь, что этим нововедением будут активно пользоваться жители города, ведь оно действительно облегчает жизнь», – прокомментировал заместитель городского председателя по вопросам развития Андрей Москаленко.

Начальник управления ИТ ЛГС Марта Романяк отметила, что это только начало, ведь со временем сервис будет совершенствоваться и пополняться новыми функциями.

«С технической точки зрения можно вводить еще много функций просто сейчас, но с законодательной, к сожалению, пока не все можно переводить в онлайн-режим. Поэтому пока имеем такой пакет услуг, но надеемся, что со временем на портале будет еще больше функций», – рассказала Романяк.

«Портал жителя Львова» начнет работать с начала следующего года.

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