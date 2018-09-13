Адвокат и украинский консул готовят дипломатическую ноту относительно места заключения Сущенко

Защитник украинского журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин и украинский консул Альберт Черниюк составляют дипломатическую ноту о месте отбывания политзаключенным тюремного срока, к которому его осудили в РФ по сфабрикованному обвинению.

Об этом сообщает Укринформ.

Фейгин выразил опасения, что Сущенко, как и режиссера Олега Сенцова, могут отправить в колонию за полярным кругом.

«Сегодня на заседании Верховного суда присутствовал украинский консул в Москве Альберт Черниюк. Мы с ним готовим дипломатическую ноту по поводу Сущенко. Если не удается достичь обмена немедленно, то хотя бы надо, чтобы он отбывал наказание не в далеких местах, а в пределах доступности. Чтобы география позволяла ему видеться с близкими родственниками», – рассказал Фейгин.

Он добавил, что для принятия соответствующего решения Федеральная служба исполнения наказаний России должен действовать по закону и учитывать возраст и состояние здоровья Сущенко при выборе колонии строгого режима, в которую его отправят.

Как сообщалось, 4 июня Московский городской суд, основываясь на сфабрикованных обвинений в шпионаже, приговорил украинского журналиста Романа Сущенко к 12 годам колонии строгого режима.

12 сентября Верховный суд РФ отклонил ходатайство защиты об отмене незаконного приговора, вынесенного судом первой инстанции. Заседание суда длилось 10 минут.

В МИД Украины в очередной раз выразили протест в связи с решением российского суда, а также потребовали освободить политзаключенного. По словам адвоката Марка Фейгина, Сущенко готов написать прошение о помиловании на имя президента РФ Владимира Путина, чтобы добиться освобождения из российской тюрьмы.

ФСБ задержала Сущенко в Москве в октябре 2016 года, назвав его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинского гражданина открыли уголовное производство по статье «шпионаж». ФСБ обвинила Сущенко в сборе информации о российском вторжении в Украину.

Во время досудебного расследования и судебного разбирательства он вину не признал.

Как сообщалось ранее, Сущенко стал объектом провокации знакомого в Москве.

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