Журналист об уголовном производстве в отношении Олега Ляшко: Сам доигрался

Лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко был обычным журналистом. Теперь стоит лишь взглянуть на его шикарную жизнь – дорогие машины, многочисленные охранники и огромный особняк. Здесь ситуация абсолютно понятна – не стоит использовать политику как способ обогащения.

Об этом в эфире проекта «Игра Z огнем» на телеканале ZIK рассказал журналист-расследователь Дмитрий Гнап.

Он подчеркнул, что когда речь идет про антикоррупционные расследования в отношении парламентариев, то стоит разделять, кто этими делами занимается.

«Если же речь идет о Национальном антикоррупционном бюро, то производство было возбуждено еще полтора года назад после заявлений Александра Онищенко о подкупе народных депутатов. Это дело достаточно давнее, оно расследуется. Я сам предоставлял дополнительные материалы, которые получил как журналист-расследователь, в том числе и от самого Онищенко», – рассказывает Дмитрий Гнап.

Если же речь идет о делах в отношении «экс-регионалов» Дунаева, Пономарева и других, то, по его мнению, это может быть связано с политической конъюнктурой.

«Этим занимается Генпрокурор Луценко и, я думаю, что здесь ведутся какие-то политические торги, ведь скольких депутатов Луценко обещал привлечь к ответственности? Вспомнить хотя бы Новинского и Довгого. Эти истории закончились «пшиком». Здесь скорее идет какая-то подковерная политическая игра», – считает журналист.

В то же время, подчеркнул эксперт, в отношении лидера «радикалов» Олега Ляшко ситуация абсолютно понятна, мол, не стоит использовать политику как способ собственного обогащения.

«Стоит посмотреть на Олега Ляшко, который до прихода в политику работал обычным редактором и журналистом, а затем стал народным депутатом. Надо просто взглянуть на его шикарный образ жизни – кортеж «кадиллаков», многочисленных охранников, огромный особняк, в котором тот живет, и три или четыре больших квартиры, записанных на мать», – перечисляет Гнап.

Кроме этого он вспомнил невероятные «выигрыши в лотерею» Олега Ляшко. Мол, вдруг оказывается, что человек имеет фантастические математические способности и трижды подряд может выиграть огромную сумму денег.

«По Ляшко это называется «сам доигрался» – не надо обогащаться на политике. Также хотел бы сказать, что когда НАБУ берется за какое-то дело, то там есть хотя бы перспектива довести его до суда. А прокуратура действует по принципу «ваши проблемы – это наши доходы», – заявил журналист-расследователь.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.