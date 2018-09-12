Завтра во Львове состоится шествие в честь Пресвятой Богородицы Фатимской

Завтра, 13 сентября, в 20.00 по улицам Львова пройдет религиозное шествие по случаю торжественного богослужения в честь Пресвятой Девы Марии Фатимской. Организаторы ожидают примерно две сотни участников, поэтому по маршруту шествия с 20.00 до 21.00 час. возможно ситуативное перекрытия движения транспорта.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского городского совета.

Шествие отправится от храма Сретения Господня, что на ул. Винниченко, 30а, по такому маршруту: ул. Винниченко, 30а – ул. М. Кривоноса – ул. Гуцульская – ул. М. Лысенко – ул. Винниченко, 30а (Храм Сретения Господня).

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