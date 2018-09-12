Из МИД Польши уволили всех выпускников российских вузов

В МИД Польши почти на 100% сменили дипломатов на руководящих должностях. Сейчас их не занимают лица, сотрудничавшие с коммунистическими спецслужбами, или же бывшие выпускниками Московского института международных отношений (МГИМО).

Об этом во время выступления в дипломатической академии в Варшаве заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович, информирует «Укринформ» со ссылкой на Interia.pl.

«Можно сказать, что руководящие кадры министерства изменены на 100%. На руководящих должностях в МИД или за границей нет сейчас людей, которые были бы в списках сотрудников коммунистических спецслужб или были выпускниками московского МГИМО», – заявил Чапутович.

Он проинформировал, что с ноября 2015 года, когда к власти пришла партия «Партия и Справедливость» (PiS), уже заменили или в ближайшее время заменят 86 из 101 посла, 28 из которых – с февраля этого года, когда он стал министром. Изменения касались также 111 должностей директоров и вице-директоров департаментов в министерстве, 46 из которых заменили с февраля этого года.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.