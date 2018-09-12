live
Aнонси
Тетяна Чорновол, народний депутат України у програмі «Hard з Влащенко» 12.09.2018, о 20:00
Тетяна Чорновол, народний депутат України у програмі «Hard з Влащенко» 12.09.2018, о 20:00
12 сентября, среда
Володимир Горянський, народний артист України у програмі «Перші Другі»
Володимир Горянський, народний артист України у програмі «Перші Другі»
12 сентября, среда
Анонс програми Добрий ZIK
Анонс програми Добрий ZIK
13 сентября, четверг
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
среда, 12 сентября, 2018, 18:24 Экономика
Информация о запрете импорта в Украину средств пожаротушения не подтвердилась

В среду, 5 сентября, на почту информационного агентства ZIK поступила информация, что якобы Министерство экономического развития и торговли Украины опубликовало постановление о запрете ввоза на территорию Украины продукции противопожарного назначения происхождением из Российской Федерации. Также был представлен перечень средств, которые запретили к ввозу. Эта информация не подтвердилась.

В информации говорилось, что Кабинет Министров Украины своим решением запретил импортировать средства пожаротушения из России.

Эта информация не была подтверждена. ИА ZIK приносит извинения перед читателями. Опубликованная информация удалена.
СМИКабминновости Украиныновости экономики
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2018-09-12 18:56 :15