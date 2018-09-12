Информация о запрете импорта в Украину средств пожаротушения не подтвердилась

В среду, 5 сентября, на почту информационного агентства ZIK поступила информация, что якобы Министерство экономического развития и торговли Украины опубликовало постановление о запрете ввоза на территорию Украины продукции противопожарного назначения происхождением из Российской Федерации. Также был представлен перечень средств, которые запретили к ввозу. Эта информация не подтвердилась.

В информации говорилось, что Кабинет Министров Украины своим решением запретил импортировать средства пожаротушения из России.

Эта информация не была подтверждена. ИА ZIK приносит извинения перед читателями. Опубликованная информация удалена.

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