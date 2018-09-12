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среда, 12 сентября, 2018, 13:01 Мир
Япония хочет вернуть острова, захваченные Россией во второй Мировой, прежде чем заключать с ней сделки

Япония хочет вернуть острова, захваченные Россией во второй Мировой войне, прежде чем заключать с ней соглашения.

Об этом заявил пресс-секретарь Японии после предложения Путина подписать мирное соглашение в этом году на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сообщает Reuters.

Речь идет о Куркулах и Северных территориях Японии.

«Я не хочу комментировать то, что президент Путин сказал», – заявил секретарь Кабмина Японии Есихиде Суга на брифинге в Токио.

Однако он добавил, что их позиция относительно возвращения Северных территории неизменна.
РоссияЯпонияВладимир Путинновости мира
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2018-09-12 14:14 :38