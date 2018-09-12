Вопросы ядерной безопасности Украина будет решать совместно с Норвегией

Украина и Норвегия создадут рабочую группу по вопросам ядерной безопасности. Соответствующее решение было принято во время второго заседания Украинско-норвежской межправительственной комиссии по вопросам сотрудничества в области торговли, предпринимательства и экономики под сопредседательством министра энергетики Игоря Насалика и министра торговли и промышленности Королевства Норвегия Т. Г. Ісаксена.

Об этом сообщает Министерство энергетики и угольной промышленности Украины.

«Во время заседания Комиссии было принято решение о создании рабочей группы по вопросам ядерной безопасности», – говорится в сообщении.

Кроме того, стороны подписали «Совместное заявление – приоритеты по результатам второго заседания Украинско-норвежской межправительственной комиссии по вопросам сотрудничества в области торговли, предпринимательства и экономики».

Отмечается, что следующее заседание Комиссии состоится в Норвегии в 2019 году.

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