Вопросы ядерной безопасности Украина будет решать совместно с Норвегией

Украина и Норвегия создадут рабочую группу по вопросам ядерной безопасности. Соответствующее решение было принято во время второго заседания Украинско-норвежской межправительственной комиссии по вопросам сотрудничества в области торговли, предпринимательства и экономики под сопредседательством министра энергетики Игоря Насалика и министра торговли и промышленности Королевства Норвегия Т. Г. Ісаксена.
Об этом сообщает Министерство энергетики и угольной промышленности Украины.
«Во время заседания Комиссии было принято решение о создании рабочей группы по вопросам ядерной безопасности», – говорится в сообщении.
Кроме того, стороны подписали «Совместное заявление – приоритеты по результатам второго заседания Украинско-норвежской межправительственной комиссии по вопросам сотрудничества в области торговли, предпринимательства и экономики».
Отмечается, что следующее заседание Комиссии состоится в Норвегии в 2019 году.