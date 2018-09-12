Во время ключевой речи в Европарламенте Юнкер не вспомнил об Украине

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер во время своего ежегодного послания Европарламента о состоянии дел в Евросоюзе не вспомнил про Украину и Россию.

Выступление Юнкера транслировалось на спутниковом телеканале Еврокомиссии EBS, сообщает «Европейская правда».

Нынешнее послание стало последним перед выборами в Европарламент весной 2019 года.

Президент Еврокомиссии заявил, что хочет добиться ощутимого прогресса в укреплении внешней политики ЕС.

Впрочем, в контексте внешней политики Жан-Клод Юнкер никоим образом не упомянул ни о России, ни об Украине, ни про Восточное партнерство. На отсутствие упоминаний об Украине и РФ обратили и в Европарламенте.

Так, советник одного из евродепутатов Павел Вишневский заявил, что отсутствие таких упоминаний не может не вызывать беспокойство, ведь говоря для запада, нельзя забывать о востоке.

В своем выступлении Юнкер назвал Европу «хранителем мира», который должен отбросить преувеличенный национализм, что разрушает европейский проект.

Также президент Еврокомиссии упомянул об идее общей обороны Европы, которую он снова поднял в 2014 году.

«Именно поэтому я буду продолжать работать день и ночь в течение следующих месяцев, чтобы увидеть, как в полном объеме заработает Европейский оборонный фонд», – сказал Юнкер.

«Мы должны защитить наши свободные и честные выборы. Именно поэтому сегодня Еврокомиссия предлагает новые правила для защиты наших демократических процессов от манипуляций третьих стран или частных интересов», – отметил он, говоря о предстоящих выборах в Европарламент.

Также Юнкер высказался за углубление сотрудничества с Африкой, в частности в сфере инвестиций, а также за поддержку Западных Балкан.

«Мы должны демонстрировать единство, когда речь идет про Западные Балканы. Иначе наши ближайшие соседи подвергаются влиянию других», – заявил он.

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