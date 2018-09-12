Во Львове женщина на авто сбила велопатрульного, который сделал ей замечание

В центре Львова возле ЛНУ имени Ивана Франко женщина-водитель на автомобиле Suzuki, которая заблокировала проезд автомобилю «скорой», совершила наезд на велопатрульного, который сделал ей замечание.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Львова.

«Сегодня около 13.00 патрульных вызвали на улицу Сечевых Стрельцов, где автомобиль Suzuki был припаркован с нарушением ПДД и препятствовал проезду автомобиля скорой медицинской помощи, который ехал на вызов. На место приехал экипаж велопатрульных, подошел пообщаться к водителю и попросить отъехать. Во время разговора с женщиной, она вела себя агрессивно, употреблял в сторону офицеров нецензурную лексику. Внезапно водитель резко начала движение и совершила наезд на лейтенанта полиции. Патрульный оказался на капоте автомобиля, после чего его напарник открыл дверь автомобиля и заглушил двигатель», – сообщили в патрульной.

Также сообщается, что на место происшествия вызвали скорую, которая госпитализировала инспектора патрульной полиции. Также на месте работал следователь по ДТП. По предварительному заключению, в результате происшествия патрульный получил повреждение левого коленного сустава.

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