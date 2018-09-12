Владимиру Рубану продлили арест до 30 октября

Подозреваемому в подготовке теракта против первых лиц государства Владимиру Рубану продлили меру пресечения в виде содержания под стражей еще на два месяца.
Об этом сообщил адвокат Рубана Валентин Рыбин, пишет РБК-Украина.
Он отметил, что заседание состоялось 30 августа.
«Владимиру Рубану продлили действие меры пресечения до 30 октября», – сказал адвокат.
Напомним, Рубана подозревают по ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Как известно, 8 марта представители правоохранительных органов задержали Рубана во время его попытки попасть на территорию Украины из так называемой «ДНР». Под видом переселенца он пытался провезти целый арсенал оружия.