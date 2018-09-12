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среда, 12 сентября, 2018, 16:40 Политика
Владимиру Рубану продлили арест до 30 октября

Подозреваемому в подготовке теракта против первых лиц государства Владимиру Рубану продлили меру пресечения в виде содержания под стражей еще на два месяца.

Об этом сообщил адвокат Рубана Валентин Рыбин, пишет РБК-Украина.

Он отметил, что заседание состоялось 30 августа.

«Владимиру Рубану продлили действие меры пресечения до 30 октября», – сказал адвокат.

Напомним, Рубана подозревают по ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Как известно, 8 марта представители правоохранительных органов задержали Рубана во время его попытки попасть на территорию Украины из так называемой «ДНР». Под видом переселенца он пытался провезти целый арсенал оружия.
сударестВладимир Рубанновости Украиныновости политики
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2018-09-12 18:56 :53