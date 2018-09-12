Весит меньше 5 кг: Индия показала собственные скафандры, в которых индусы полетят в космос

В Индии представили космические скафандры собственного производства.

Индийское новостное агентство News18 представило фотографии первого индийского скафандра, предназначенного для будущих космических миссий. Уже изготовлено два экземпляра, и в скором времени ожидают появление третьего, пишет naked-science.

Пятнадцатого августа в Индии отмечают День независимости. В этом году во время празднования с шокирующим заявлением выступил премьер-министр страны Нарендра Моди (Narendra Modi).

«Наша страна добилась больших успехов в космосе. Но у наших ученых есть мечта. В 2022 году, когда наступит 75-я годовщина независимости, индус – не важно, будь то мужчина или женщина – отправится в космос с трехцветным флагом в руках», – сказал Нарендра Моди.

Миссию назвали «Гаганьян» (Gaganyaan). Премьер-министр также отметил, что для ее осуществления стране понадобится помощь США и России. Представители Индийской организации космических исследований (ISRO) сказали, что рассчитывают достичь цели до указанного срока. Инженеры уже разработали ракету GSLV Mk III, предназначенную для будущих полетов, и дважды ее испытали. В июле они протестировали систему катапультирования пассажирского модуля, в котором могут разместиться три человека. Сейчас они представили скафандр.

Фото: News18

По словам специалистов, он состоит из четырех слоев и весит меньше пяти килограммов. В его комплект входит кислородный баллон, которого должно хватить на 60 минут. Два комплекта уже готовы, после производства третьего должны начаться испытания с участием экипажа.

До этого в космос летал только один индиец – Ракеш Шарма (Rakesh Sharma). Его включили в состав экипажа корабля «Союз Т-11» советской программы «Интеркосмос». «Союз Т-11» запустили с космодрома Байконур в апреле 1984 года.

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