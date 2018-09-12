В Украине отдельные частные клиники смогут осуществлять вакцинацию

Частные клиники, вошедшие в реформы финансирования системы здравоохранения Украины, смогут выдавать больничные и осуществлять вакцинацию согласно календарю прививок после принятия соответствующего постановления правительства.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк, передает Интерфакс-Украина.

«Частные заведения пришли к реформе, но оказалось, что выдавать больничный или обеспечивать вакцинами они не могут. Вакцинация входит в перечень услуг в договоре с НСЗУ, но государство закупает и бесплатно выдает вакцины только коммунальным учреждениям, а частным – нет. Мы это выяснили уже во время реформы и сейчас внесли изменение в постановление правительства, чтобы частные медучреждения могли получать и вакцины, и выдавать больничные листы», – сказал он.

П. Ковтонюк уточнил, что проект соответствующего постановления находится на согласовании в ведомствах. Он будет принят в ближайшее время.

«Частные клиники и сейчас могут выписывать больничный, запрета нет, но им не достаются бланки больничных листов. В частных клиниках, где собственники в хороших отношениях с местной властью, больничные можно получить, но это происходит в ручном режиме. Бланки больничных листов являются источником ручного управления. Мы хотим изменить порядок распределения этих бланков, чтобы исключить ручное управление», – сказал он.

П. Ковтонюк подчеркнул, что с 2019 года МЗ рассчитывает запустить электронные больничные, «поэтому бланки уже не будут нужны».

Как сообщалось, Верховная Рада 19 октября 2017 года поддержала во втором чтении и в целом законопроект №6327 про государственные финансовые гарантии оказания медицинских услуг и лекарственных средств, который дал старт медицинской реформе, в частности изменениям в системе финансирования медицинских услуг.

Новый механизм финансирования предполагает введение принципа «деньги идут за пациентом».

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