В центре Львова мужчина поджег себя и чуть не сжег весь дом

Сегодня, 12 сентября, на ул. Маланюка, 4 произошел пожар на третьем этаже многоквартирного дома.

Об этом с места событий сообщает корреспондент ИА ZIK.

По информации местных, человек, который живет на третьем этаже дома – поджег себя. О нем говорят, что «конфликтная личность и имеет споры с соседями».

Фото: Николай Тыс/ZIK

Спасатели оперативно приехали на место происшествия. Обгоревшего мужчину вынесли из дома. Полицейские сообщили, что мужчина жив. Его забрала скорая.

Фото: Николай Тыс/ZIK Фото: Николай Тыс/ZIK Фото: Николай Тыс/ZIK

Фото: Николай Тыс/ZIK Фото: Николай Тыс/ZIK Фото: Николай Тыс/ZIK Фото: Николай Тыс/ZIK Фото: Николай Тыс/ZIK

Специалисты ГНСУ ликвидируют последствия возгорания.

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