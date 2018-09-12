среда, 12 сентября, 2018, 20:44 Львов
В центре Львова мужчина поджег себя и чуть не сжег весь дом
Сегодня, 12 сентября, на ул. Маланюка, 4 произошел пожар на третьем этаже многоквартирного дома.
Об этом с места событий сообщает корреспондент ИА ZIK.
По информации местных, человек, который живет на третьем этаже дома – поджег себя. О нем говорят, что «конфликтная личность и имеет споры с соседями».
Фото: Николай Тыс/ZIK
Спасатели оперативно приехали на место происшествия. Обгоревшего мужчину вынесли из дома. Полицейские сообщили, что мужчина жив. Его забрала скорая.
Фото: Николай Тыс/ZIK
Фото: Николай Тыс/ZIK
Фото: Николай Тыс/ZIK
Фото: Николай Тыс/ZIK
Фото: Николай Тыс/ZIK
Фото: Николай Тыс/ZIK
Фото: Николай Тыс/ZIK
Фото: Николай Тыс/ZIK
Специалисты ГНСУ ликвидируют последствия возгорания.
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