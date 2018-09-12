В субботу «Карпаты» с «Ворсклой» будет судить киевлянин Николай Балакин

Николай Балакин из Киева назначен главным арбитром матча 8-го тура УПЛ сезона-2018/2019 между львовскими «Карпатами» и полтавской «Ворсклой», который состоится в субботу, 15-го сентября на стадионе «Украина». Начало встречи – 17:00.

Как сообщает Информационный центр ФК «Карпаты», поединки с участием «Карпат» молодой представитель судейской династии Балакиных в прошлом судил только три раза и в трех поединках «зелено-белые» потерпели неудачу:

08.05.2016

«Карпаты» – «Шахтер» – 1:2

Голы: Г. Лещук, 36 – Гитченко, 64 (авт.), Марлос, 88 (пен.).

22.10.2016

«Карпаты» – «Сталь» – 0:1

Гол: Каленчук, 26.

11.03.2018

«Карпаты» – «Олимпик» – 0:3

Голы: Беленький, 45 (пен.), Г. Пасич, 84, Щедрый, 90+2.

На линии поля Балакину в субботу будут помогать лайнсмены Владимир Жарый (Павлоград, Днепропетровская обл.) и Ярослав Трехлеб (Днепр). Функции четвертого арбитра будет исполнять Екатерина Монзуль (Харьков). Делегат ФФУ Виктор Наскалов (Мукачево, Закарпатская обл.). Наблюдатель арбитража-Игорь Ярменчук (Киев).

В четверг, 13-го сентября в 16:00, свой домашний поединок против «Шахтера» проведет юниорская команда «Карпат». Матч на поле стадиона «Локомотив» в Раве-Русской, будет судить Андрей Федорук (Киевская обл.). Ассистентами главного арбитра будут Александр Горбатюк (Черновцы) и Анастасия Волощук (Черновцы). Функции резервного арбитра будет исполнять Юрий Кравченко (Львов), а наблюдателем арбитража будет работать Николай Левко (Черновцы).

Также в пятницу, 14-го сентября в 15:00, матч 8-го тура первенства Украины среди команд U-21 против полтавской «Ворсклы» проведет молодежка «Карпат». Матч в Раве-Русской будет судить Екатерина Монзуль (Харьков). Ассистентами главного арбитра будут Олег Найко (Черновцы) и Владимир Журибида (Луцк). Функции резервного арбитра будет выполнять Ярослав Леськив (Львовская обл.), а наблюдателем арбитража будет Евгений Геренда (Калуш, Ивано-Франковская обл.).

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