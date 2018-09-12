В школе Невады случилась перестрелка: есть погибший

На территории средней школы в городе Норт-Лас-Вегас, штат Невада, произошла стрельба, в результате чего погиб один человек.

Об этом сообщает «Громадське», ссылаясь на Las Vegas Review-Journal.

Сообщается, что стрельба произошла возле бейсбольного поля. Медики госпитализировали с места происшествия раненого парня, но вскоре он умер в больнице.

По словам начальника городской полиции Джастина Робертса, погибшим оказался 18-летний парень. Полицейский не смог ответить на вопрос, был ли он учеником заведения, где произошел инцидент.

На момент стрельбы в школе находились 400 учеников. Все аудитории и классные комнаты обыскали.

Правоохранители не смогли арестовать подозреваемых в преступлении, но обнаружили на месте происшествия оружие, из которого предположительно открыли огонь.

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