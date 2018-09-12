В прокат выходит украинская современная драма «Когда падают деревья»

Лента Марыси Никитюк, созданная при поддержке Госкино Украины, в украинских кинотеатрах появится 13-го сентября. Дистрибуцией фильма на территории Украины занимается «Кинокомпания ММД».

Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

В украинской провинции разворачивается история 5-летней мятежной Витки, ее двоюродной сестры-подростка Ларисы и любимого молодого бандита Шрама. Лариса окончила школу и перед ней остро встает вопрос дальнейшего будущего. Она хочет творить свою судьбу собственными руками, и за любовь к бандиту Шраму ее осуждает весь поселок. Бабушка и мать думают только о том, что скажут люди, поэтому поддержки от них девушка не получает. Лариса понимает, что не хочет жить так, как они, и повторить их судьбу. Влюбленные планируют сбежать вместе подальше от разрухи, общественного осуждения, родственников и преступников. Но готовы ли они будут заплатить полную цену свободы?

Мировая премьера фильма состоялась на одном из крупнейших фестивалей мира – 68-м Берлинале. Фильм получил многочисленные положительные отзывы профессионального сообщества и прессы, которая назвала фильм «темной эротической сказкой».

Продюсерами фильма являются Игорь Савиченко, Роман Климпуш, Владимир Филиппов, Сергей Лавренюк, Дариуш Яблонский, Изабелла Войцек, Виолетта Каминская и Дарко Басески. Автор сценария – Марыся Никитюк, оператор – Михал Энглерт, композитор – Никита Моисеев. Главные роли в фильме исполнили: Соня Халаимова, Максим Самчик, Анастасия Пустовит, Мария Свіжинська, Петр Пастухов и др.

Интересные факты:

«Когда падают деревья» – копродукционный драматический фильм Украины, Польши и Македонии.

Анастасия Пустовит – актриса, которая сыграла главную роль, победила в номинации «Лучшая актриса» в национальной конкурсной программе Одесского международного кинофестиваля 2018.

Проект фильма стал победителем питчинга Одесского международного кинофестиваля-2014.

В 2016 году сценарий фильма стал победителем церемонии 10 сессии ScripTeastAward, которая проводилась во время 69-го Каннского международного кинофестиваля.

Сценарий получил награду имени Кшиштофа Кеслевского и денежное вознаграждение размером 10 тысяч евро на дальнейшее производство фильма.

Ряд мировых изданий еще в 2017 году называла «Когда падают деревья» одним из наиболее ожидаемым фильмов из Восточной Европы. После премьеры фильма в программе «Панорама» Берлинского МКФ отзывы международной прессы были такими: «новое дыхание с Востока», «истинное возрождение украинского кино», «яркий пример современной драмы».

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