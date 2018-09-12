В Польше масштабное ДТП с участием украинцев

Сегодня, 11 сентября, в Польше возле города Томашев столкнулись два украинских автомобиля, в результате чего 19-летняя девушка погибла, а еще шесть человек получили травмы различной степени тяжести.

Об этом сообщает Dziennik Wschodni - информирует Прямой.

Около 1:46 по местному времени возле села Домброва Томашевская на трассе №17, что ведет от украинского пункта пропуска Рава-Русская до польского города Замостье, автомобили Ford Mondeo и Skoda Octavia на украинской регистрации врезались «лоб в лоб».

В Skoda ехали четверо человек, их доставили в больницы городов Томашев и Замостье. В машине находились 29-летний водитель, 27-летняя пассажирка и двое пассажиров в возрасте 38 и 29 лет. В автомобиле Ford находились три человека. 19-летняя пассажирка погибла на месте, двое мужчин госпитализированы, один из них в тяжелом состоянии.

Напомним, 8 сентября в Одессе произошло ДТП в результате которого погибли двое пешеходов.

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