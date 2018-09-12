В ООН довольны решением Верховного суда относительно выплат пенсий переселенцам из Донбасса

Агентство ООН по делам беженцев надеется, что власть поспособствует исполнению решения Верховного суда Украины о признании незаконным лишение пенсий внутренне перемещенным лицам. Там отмечают, что это единственный источник дохода большинства из них.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу агентства.

«Пришло время отменить привязку места регистрации к выплатам пенсий и создать простой механизм их выплаты на подконтрольной правительству территории через украинские банки пенсионерам независимо от места их постоянного проживания», – прокомментировала заместитель Представителя Агентства ООН по делам беженцев в Украине отметила Ноэль Калхун.

В агентстве отметили, что из 1,2 млн человек на неподконтрольных территориях, получавших пенсии в 2014, меньше половины продолжают их получать в 2018.

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