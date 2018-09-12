В Киеве разоблачили бордель, замаскированный под массажный салон

В центре киева правоохранители прекратили деятельность «массажного» салона. В одной из квартир многоэтажки так называемые «массажистки» оказывали клиентам услуги сексуального характера.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

Преступную деятельность места разврата прекратили сотрудники управления борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Главного управления в городе Киеве совместно со следственным отделом Голосеевского управления полиции и Киевской городской прокуратурой. Правоохранители установили личность организатора бизнеса и женщин, оказывавших интимные услуги.

На момент приезда полицейских в квартире находились четыре проститутки. В отношении них составили протоколы по ст. 181-1 (Занятие проституцией) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Во время обыска квартиры изъяли деньги, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства, подтверждающие незаконную деятельность массажного салона.

Главной фигуранткой интимного бизнеса оказалась 28-летняя местная жительница. Она получала 60% от прибыли, остальное – оставляла работницам. Деньги от клиентов принимали и наличными и на банковскую карточку.

Фото: Отдел коммуникации полиции Киева

Заказчиков взрослых развлечений киевлянка подыскивала в сети Интернет, где заранее разместила рекламу про эротический массаж с номерами телефонов для предварительной записи. В зависимости от количества желающих, в салоне работало от трех до шести «массажисток». Цена услуг составляла от 500 до 3000 гривен за час.

Фото: Отдел коммуникации полиции Киева

По данному факту следственным отделом Голосеевского управления полиции начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 303 (Сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины. Организатору места разврата объявлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения.

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