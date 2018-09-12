В Киеве разоблачили бордель, замаскированный под массажный салон

В центре киева правоохранители прекратили деятельность «массажного» салона. В одной из квартир многоэтажки так называемые «массажистки» оказывали клиентам услуги сексуального характера.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.
Преступную деятельность места разврата прекратили сотрудники управления борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Главного управления в городе Киеве совместно со следственным отделом Голосеевского управления полиции и Киевской городской прокуратурой. Правоохранители установили личность организатора бизнеса и женщин, оказывавших интимные услуги.
На момент приезда полицейских в квартире находились четыре проститутки. В отношении них составили протоколы по ст. 181-1 (Занятие проституцией) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Во время обыска квартиры изъяли деньги, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства, подтверждающие незаконную деятельность массажного салона.
Главной фигуранткой интимного бизнеса оказалась 28-летняя местная жительница. Она получала 60% от прибыли, остальное – оставляла работницам. Деньги от клиентов принимали и наличными и на банковскую карточку.
Заказчиков взрослых развлечений киевлянка подыскивала в сети Интернет, где заранее разместила рекламу про эротический массаж с номерами телефонов для предварительной записи. В зависимости от количества желающих, в салоне работало от трех до шести «массажисток». Цена услуг составляла от 500 до 3000 гривен за час.
По данному факту следственным отделом Голосеевского управления полиции начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 303 (Сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины. Организатору места разврата объявлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения.