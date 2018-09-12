В конце сентября, во время путешествия казацкой чайкой, будут снимать фильм об Украине

С 27 сентября по 6 октября 2018 года, построенная на Львовщине в 2006 году по чертежам 17 века, казацкая чайка «Спас» пойдет Черным морем и Дунаем с Белгород-Днестровска до украинских городов Вилково и Килия.

Об этом сообщает корреспондент ИА ZIK.

По словам организаторов, цель похода – поиск и документирование культурного наследия с потомками запорожских и донских казаков, которые переселились в буджацкие степи и на Дунай после разрушения Запорожской Сечи российской Империей.

Благодаря походу видеоконсультант, режиссер и сценарист Олеся Новосад создаст фильм, в котором раскроют забытые параллели и точки соприкосновения древней и современной культур.

Кроме этого, после завершения похода, организуют выставку живописи и фотографий с текстами писателей, участников проекта и создадут фотоальбом – знакомство с краем староверов, казаков и рыбаков.

«В этом году поход является подготовкой к международному проекту «Открыть новое море» – путешествие казацкой чайки СПАС во Францию». В городе Белгород-Днестровский состоится подготовка корабля, разработка сценарного плана и поиск локаций на пути следования чайки и в городах Белгород-Днестровский, Вилково и Килия. В походе примут участие 12 человек: команда проекта – руководитель, помощник, режиссер, оператор, фотограф, писатель, капитан и залога чайки», – рассказал руководитель проекта Роман Рось.

Залога чайки будет участвовать в проекте безвозмездно на волонтерских началах.

Отснятый фильм покажут в рамках Международного фестиваля «Кино-маршрут» в октябре и ноябре 2018 года в г. Жовква, Львовской области. Кроме этого, организаторы отметили, что планируют подавать фильм на участие в других фестивалях документального кино в Украине и за рубежом.

«Важно заметить, что в результате сложных исторических событий украинцы частично потеряли знания не только о казачестве как о явлении, но и о своем историческом прошлом. А без понимания прошлого в целом и особенно без осознания того, что наша история имела много гордых и успешных периодов (в частности, связанных с деятельностью казаков как военных дипломатов), украинцам трудно увидеть себя в будущем. К сожалению, информационное пространство Украины еще до сих пор является бедным на максимально правдивый и правильный контент. Поэтому нашей задачей является усиление веры в себя, как нации, своей исторической значимости и роли, интерес к своим историческим прошлым», – подчеркнула режиссер и сценаристка Олеся Новосад.

Справка.

Участники Фонда Развития Экотуризма «Истоки» построили казацкую чайку «Спас» в 2006 году в селе Раковец, что под Львовом, и ежегодно отправляются в новый поход. За время своего существования чайка со своим гарнизоном побывала в Батуми в День независимости Грузии, обошла Крым, была в Азовском море, несколько раз открывала День ВМС Украины в Севастополе, осуществила несколько проектов на Днепре и Южном Буге, походы к атаману Сирко в Капуловку, ежегодные мастер-классы для детей в Черкассах на базе муниципальной Школы юных моряков, летние лагеря для пластунов-черноморцев и др.

«Спас» – вторая чайка, построенная в Львове. Первый корабль «Пресвятая Покрова» збудовало в 1991-м году Общество «Киш». Он обошел Европу, принимал участие в празднованиях исторических кораблей во всех европейских странах, салютовал английской королеве, в очередной раз «брал» Стамбул и Дюнкерк.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.