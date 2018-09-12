В Кабмине согласовали передачу Украине двух американских катеров

Кабинет министров согласовал документы о передаче Украине Соединенными Штатами Америки двух патрульных катеров класса Island.

Такое решение приняли на заседании правительства в среду, сообщает Укринформ.

«Это о подписании договора относительно двух катеров Island для потребностей Министерства обороны Украины и оплаты сопутствующих услуг. Хотел бы, чтобы мы приняли в целом в рамках финансирования Вооруженных сил Украины», – сказал министр обороны Степан Полторак.

Патрульные катера класса «Айленд» (англ. «Island» – остров) – это быстроходные патрульные катера для Береговой охраны США, предназначены для патрулирования и поисково-спасательных операций в прибрежных водах. Они имеют двовальну дизельную энергетическую установку мощностью 5,280 к.с. (3,940 кВт), которая обеспечивает скорость до 29,5 уз (54,6 км/ч). Длина корпуса катера – 33,53 м, ширина – 6,4 м, осадка – 2 м, водоизмещение – 165 тонн.

Личный состав катера – до 18 моряков, в том числе 3 офицера. На вооружении катера – 25-мм автоматическая артиллерийская установка Mk 38 Mod 0 Bushmaster и два 12,7-мм пулемета М2НВ.

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