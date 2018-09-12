В Грузинском легионе готовят обращение в ГПУ, чтобы там выяснили, как погиб их собрат Баре Бонен

В Киеве нашли тело участника Грузинского легиона Баре Бонена. Правоохранители называют версию о самоубийстве. Зато знакомые и побратимы не верят, что тот мог покончить с собой.

Об этом шла речь в программе новостей «Первые о главном» на телеканале ZIK.

Тело Баре Бонена 10 сентября нашла одна из собственниц квартиры, в которой он арендовал жилье с прошлого года. Полиция, которая прибыла на место происшествия, обнаружила у погибшего огнестрельное ранение в висок. Рядом с телом нашли стартовый пистолет, переделанный в травматический. Предварительно правоохранители квалифицируют произошедшее как самоубийство.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией «самоубийство».

В тот же день около семи утра на странице Баре Бонена в Фейсбуке появилось прощальное письмо, в котором он благодарит друзей и знакомым и просит у них прощения.

«Я сломанная душа. Я больше не могу терпеть этой внутренней боли. Я просто хочу попрощаться со всеми людьми, с которыми был знаком. Прошу прощения у тех, кого обидел своими действиями. Пожалуйста, помните меня, как хорошего человека, который сделал много добрых дел в своей жизни», – говорилось в письме.

Знакомые, которые знали его лично, версию самоубийства отвергают и в правдивость прощального письма не верят.

«Я его знаю больше года и не верю, что он мог бы такое сделать. В его лексиконе не было таких слов», – рассказала знакомая Баре Бонена.

В Грузинском легионе в самоубийство их товарища по службе также не верят.

«Психотип совершенно не склонен к самоубийству. Он был человеком, который вряд ли покончил жизнь самоубийством. Он был самодостаточным, и я очень сомневаюсь, что это было самоубийство», – сказал руководитель Грузинского батальона Мамука Мамулашвили.

К тому же, вспоминают знакомые, Баре Бонен в ближайшее время должен был открывать реабилитационный центр для воинов АТО. Его он организовывал в последнее время.

«Он очень переживал, чтобы выделили какое-то место, например, лагерь для ребят, побывавших в горячих точках в Донецкой и Луганской областях», – отметила знакомая.

Выстрелов в квартире или подозрительных людей в день трагедии и накануне, утверждают соседи, не слышали и не видели. Но в тот день, рассказала консьержка, утром в его квартиру заходила девушка.

«Приходила какая-то девушка утром. Это так соседи говорят. Но кто вызвал хозяйку квартиры – не знаю», – прокомментировала консьержка Валентина.

Подтвердится ли версия самоубийства, пока не известно. Итогов судебно-медицинской экспертизы еще нет. Однако в Грузинском легионе уже готовят обращение в Генпрокуратуру, чтобы ее специалисты определили настоящую причину смерти их собрата.

Напомним, 20 декабря 2017 года Грузинский легион своим полным составом покинул 54 отдельную механизированную бригаду, в которую был интегрирован 24 февраля 2016, из-за конфликта с руководством 54-й ОМБр.

Елена Гулай Олег Павлюченко, «Первые о главном»

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