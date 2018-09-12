В гандбольной Лиге чемпионов запорожский «Мотор» проиграл стартовый матч ПСЖ из Парижа

Запорожский «Мотор» проиграл стартовый матч нового сезона-18/19 мужской гандбольной Лиги чемпионов среди мужских команд.

Лучший украинский клуб уступил на своей площадке главному фавориту турнира – французскому «Пари Сен-Жермен» со счетом 29:35, сообщает Укринформ.

Действующий чемпион Украины впервые играл в элитной группе Лиги чемпионов и принимал ПСЖ на обновленной арене «Юность». «Мотор» на протяжении всего поединка догонял именитого соперника, отставая на два–три гола. Но в итоге «Мотор» уступил с разницей в шесть голов – 29:35.

Самыми результативными в составе «Мотора» стали Айденас Малашинскас (6 голов) и Борис Пуховський (5 голов).

Следующий матч в ЛЧ «Мотор» сыграет 23 сентября на выезде против датского «Скьерна».

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