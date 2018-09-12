В Еврокомиссии представили план по отказу ЕС от перехода на летнее и зимнее время

Европейская комиссия в среду, 12 сентября, представила план отказа Европейского союза от сезонного перевода часов.

Комиссия предлагает странам ЕС навсегда отказаться от изменения времени в 2019 году, говорится на сайте ЕК, сообщает «Европейская правда».

Согласно предложениям ЕК, сезонный перевод часов будет отменен во всем Евросоюзе. Однако комиссия предоставляет странам-членам свободу решить, по какому времени они хотят жить – по зимнему или летнему.

Еврокомиссия хочет, чтобы соседние страны принимали решение скоординировано, чтобы обеспечить надлежащее функционирование внутреннего рынка и избежать ситуации, при которой некоторые государства-члены решат сохранить перевод часов, а другие откажутся от этой практики.

Чтобы обеспечить плавный переход, Еврокомиссия дает государствам-членам время до апреля 2019 года – до этой даты они должны определиться, зимним или летним временем они планируют пользоваться.

Последний обязательный переход на летнее время в Европейском союзе состоится в воскресенье, 31 марта 2019 года. После этого государства-члены, которые захотят навсегда вернуться к зимнему времени, смогут сделать это в последний раз в воскресенье 27 октября 2019 года.

После этой даты в Евросоюзе сезонные переводы часов будут отменены.

Предложение Европейской комиссии должны согласовать Европарламент и Совет ЕС.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.