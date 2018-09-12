В четырех городах Украины откроют центры трансплантации костного мозга, – Супрун

В Украине планируется создать сеть региональных медицинских центров по трансплантации костного мозга взрослым и детям.

Об этом заявила в.а. министра здравоохранения Ульяна Супрун, сообщает Укринформ.

«Не должно так быть, чтобы трансплантацию выполняла одна больница в стране. Мы планируем открыть центры по трансплантации в четырех городах. Время вкладывать деньги в нашу систему трансплантации. И мы уже начали это делать. В частности, принят закон о трансплантации в Верховной Раде. Пока в Украине не будет создано центров трансплантации, мы будем продолжать тратить средства на лечение за границей.... Также уже разработано техническое задание на единую государственную информационную систему трансплантации», – отметила Супрун.

Она также проинформировала, что в Верховной Раде есть представление от МЗ на увеличение финансирования отрасли трансплантации.

Напомним, 17 мая Верховная Рада приняла закон «О применении трансплантации анатомических материалов человеку» (регистрационный номер 2386-а-1). За это решение проголосовали 255 народных депутатов. 19 июня 2018 года президент Петр Порошенко подписал этот закон.

Закон будет способствовать внедрению в Украине новой современной и безопасной системы трансплантологии, которая позволит полностью избежать всех рисков из незаконной пересадки органов. Он предусматривает создание Единого реестра доноров и реципиентов.

Согласно закону стать донорами смогут лишь лица, которые сознательно предоставили письменное согласие на посмертное донорство, или, если человек не оставил волеизъявления, решение об этом могут принять его ближайшие родственники. Донорами не смогут стать неузнанные лица, погибшие от насильственной смерти и в зоне АТО/ООС, а также дети-сироты. Трансплантации на 100% будут финансироваться государством.

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