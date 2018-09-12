В Британии размышляют над тем, чтобы отправить нынешнего премьера в отставку

Главная причина недовольства нынешним премьером Терезой Мэй – это отсутствие четкого плана и условий выхода Британии из Евросоюза.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Sky News.

Около 50 британских парламентариев-консерваторов провели встречу, на которой обсудили отставку премьер-министра Терезы Мэй.

По данным телеканала, для отставки Мэй необходимо набрать 48 заявлений от парламентариев с требованием вынести вотум недоверия премьеру. Источники телеканала утверждают, что сейчас этот вопрос координируется, он может быть поднят публично в течение нескольких недель.

Напомним, Европейский парламент сможет одобрить любую сделку с Лондоном всего за две недели до того, как Великобритания выйдет из ЕС 29 марта 2019 года.

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