В Британии размышляют над тем, чтобы отправить нынешнего премьера в отставку

Главная причина недовольства нынешним премьером Терезой Мэй – это отсутствие четкого плана и условий выхода Британии из Евросоюза.
Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Sky News.
Около 50 британских парламентариев-консерваторов провели встречу, на которой обсудили отставку премьер-министра Терезы Мэй.
По данным телеканала, для отставки Мэй необходимо набрать 48 заявлений от парламентариев с требованием вынести вотум недоверия премьеру. Источники телеканала утверждают, что сейчас этот вопрос координируется, он может быть поднят публично в течение нескольких недель.
Напомним, Европейский парламент сможет одобрить любую сделку с Лондоном всего за две недели до того, как Великобритания выйдет из ЕС 29 марта 2019 года.